Ракетные системы HIMARS уже работают в Украине по российским целям. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал первое официальное видео с применением этих РСЗО украинскими военными.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На кадрах запечатлено передвижение HIMARS, вылеты ракет и слышны переговоры о наведении и результатах стрельбы между позывными "Спутник" и "Трудяга".
Залужный заверил, что артиллеристы мастерски поражают цели – военные объекты врага "на нашей, украинской, территории". Там поблагодарили американский народ за предоставленное вооружение.
Читайте также: Точность и дальность. В США объяснили, почему поставили Украине пока лишь четыре HIMARS
- 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что первые четыре HIMARS прибыли в Украину.
- Еще четыре HIMARS должны доставить в Украину до середины июля.
Смотрите также: ВСУ показали наглядную разницу между HIMARS, "Градами" и "Ураганами" – видео
Комментарии