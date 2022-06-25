Ракетные системы HIMARS уже работают в Украине по российским целям. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и опубликовал первое официальное видео с применением этих РСЗО украинскими военными.

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На кадрах запечатлено передвижение HIMARS, вылеты ракет и слышны переговоры о наведении и результатах стрельбы между позывными "Спутник" и "Трудяга".

Залужный заверил, что артиллеристы мастерски поражают цели – военные объекты врага "на нашей, украинской, территории". Там поблагодарили американский народ за предоставленное вооружение.

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СПРАВКА. М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, которая способна бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине . М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, которая способна бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине поставили снаряды GMLRS , которые летят на 70 км, что в два раза больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. Ракеты ATACMS, которыми HIMARS способны стрелять на 300+ км, Вашингтон пока не дает. Украина пообещала не бить с помощью HIMARS вглубь России.

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Марк Сировой

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