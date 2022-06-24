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ВСУ показали наглядную разницу между HIMARS, "Градами" и "Ураганами" – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 11:11
ВСУ показали наглядную разницу между HIMARS,
HIMARS (фото - Altus Air Force Base, flickr)

Американская ракетная система HIMARS намного точнее советских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". Об этом говорится в видео от Сухопутных Сил ВСУ.

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Там отметили, что "Грады" и "Ураганы" стреляют неточными и неуправляемыми ракетами, которые разлетаются на большую площадь. У HIMARS же – высокоточные управляемые ракеты с системой GPS, их работу показано на примере ударов американских сил в Афганистане.

В Сухопутных Силах отдельно не отметили, однако HIMARS также имеет большую дальность – до 84 км при ударе обычными снарядами. У "Урагана" – до 35,8 км, у "Града" – до 42 км.

Потенциально HIMARS может стрелять и на расстояние до 300 км. Но для этого нужна ракета ATACMS, которую Украине США пока не дают.

Читайте также: Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Марк Сировой
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ураган РСЗО град HIMARS
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