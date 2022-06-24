ВСУ показали наглядную разницу между HIMARS, "Градами" и "Ураганами" – видео
Американская ракетная система HIMARS намного точнее советских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган". Об этом говорится в видео от Сухопутных Сил ВСУ.
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Там отметили, что "Грады" и "Ураганы" стреляют неточными и неуправляемыми ракетами, которые разлетаются на большую площадь. У HIMARS же – высокоточные управляемые ракеты с системой GPS, их работу показано на примере ударов американских сил в Афганистане.
В Сухопутных Силах отдельно не отметили, однако HIMARS также имеет большую дальность – до 84 км при ударе обычными снарядами. У "Урагана" – до 35,8 км, у "Града" – до 42 км.
Потенциально HIMARS может стрелять и на расстояние до 300 км. Но для этого нужна ракета ATACMS, которую Украине США пока не дают.
- Вчера министр обороны Алексей Резников заявил, что первые HIMARS прибыли в Украину. США пообещали дать больше этих ракетных систем.
- По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина заверила Вашингтон, что не будет бить из HIMARS вглубь России.
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