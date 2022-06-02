Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

Решать, на какое расстояние стрелять из ракетных систем HIMARS, которые Украина получит от США, будет украинская сторона. Об этом на брифинге заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Все заинтересованы в том, чтобы эта помощь поступала как можно быстрее. И если в начале войны были какие-то проблемы, то сейчас этот процесс наладился, и от принятия решения до поступления оружия проходит день, если не меньше", – сказала она.

СПРАВКА. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.

The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.

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Вадим Ребрина

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