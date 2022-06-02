Украина сама будет решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США
02.06.2022, 18:41
Бриджит Бринк (фото - twitter.com/USAmbKyiv)
Решать, на какое расстояние стрелять из ракетных систем HIMARS, которые Украина получит от США, будет украинская сторона. Об этом на брифинге заявила новый посол США в Украине Бриджит Бринк.
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"Все заинтересованы в том, чтобы эта помощь поступала как можно быстрее. И если в начале войны были какие-то проблемы, то сейчас этот процесс наладился, и от принятия решения до поступления оружия проходит день, если не меньше", – сказала она.
СПРАВКА. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System). Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
- The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.
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