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США сегодня объявят об очередном пакете помощи Украине, включая HIMARS – CNN

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 19:16
США сегодня объявят об очередном пакете помощи Украине, включая HIMARS – CNN - Фото
Пусковые установки HIMARS (фото – USMC, Melanye Martinez)

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена сегодня публично объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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В пакет будут включены дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы. Ожидается, что общая стоимость помощи составит примерно $500 млн.

СПРАВКА. М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) имеют дальность действия 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Замглавы Пентагона Колин Каль сообщал, что система имеет радиус действия около 70 км и "невероятную точность" наведения. К HIMARS США также должны поставить управляемые снаряды GMLRS. Американский топ-генерал Марк Милли сообщал, что США и союзники обучили работе с HIMARS 60 украинских военнослужащих.
  • Сегодня Министр обороны Алексей Резников сообщил, что системы HIMARS из предыдущего пакета помощи США уже прибыли в Украину. О каком количестве идет речь, он не уточнил, но ранее в Пентагоне говорили о четырех HIMARS для Украины.
Вадим Ребрина
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США РСЗО HIMARS
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