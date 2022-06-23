США сегодня объявят об очередном пакете помощи Украине, включая HIMARS – CNN

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена сегодня публично объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пакет будут включены дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы. Ожидается, что общая стоимость помощи составит примерно $500 млн.

СПРАВКА. М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) имеют дальность действия 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). Она взаимозаменяема с M270A1 и может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Замглавы Пентагона Колин Каль сообщал, что система имеет радиус действия около 70 км и "невероятную точность" наведения. К HIMARS США также должны поставить управляемые снаряды GMLRS. Американский топ-генерал Марк Милли сообщал, что США и союзники обучили работе с HIMARS 60 украинских военнослужащих.

Сегодня Министр обороны Алексей Резников сообщил, что системы HIMARS из предыдущего пакета помощи США уже прибыли в Украину. О каком количестве идет речь, он не уточнил, но ранее в Пентагоне говорили о четырех HIMARS для Украины.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.