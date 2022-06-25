Точность и дальность. В США объяснили, почему поставили Украине пока лишь четыре HIMARS

Ракетные системы HIMARS намного точнее и дальнобойнее гаубиц M777, поэтому не стоит сравнить объемы поставок этих двух видов оружия. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает пресс-служба оборонного ведомства США.

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Его попросили объяснить, почему США пока поставили Украине лишь четыре HIMARS. Он ответил, что важно рассматривать HIMARS не так, как M777, которых поставили 126 единиц.

"HIMARS обеспечивает дальность стрельбы, а с боеприпасами, которые мы предоставляем, они также обеспечивают невероятную точность. Так что знаете, тут речь идет не об объеме. Речь идет о точном прицеливании", – добавил чиновники.

По словам представителя Пентагона, Украине поставляют HIMARS со снарядами GMLRS, которые позволяют точно бить на расстояние до 70 км – в два раза дальше, чем гаубицы.

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Он также объяснил, почему США не снабжают Украину ракетами для HIMARS, которые бьют на 300+ км. По мнению чиновника, если посмотреть на поле боя, фактические расстояния и позиции россиян, то украинцам не нужна дальность более 70 км.

"Этот диапазон (70 км, – ред.) даст им значительные возможности и значительное преимущество", – считает представитель Пентагона.

Кроме того, он отметил, что США хотят поставлять HIMARS "вдумчиво" – с соответствующей подготовкой и системой обратной связи. Спикер Пентагона добавил, что подобные ракетные системы намерены дать Украине Великобритания и Германия, также другие страны находятся "на пороге рассмотрения" поставок похожих РСЗО.

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Марк Сировой

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