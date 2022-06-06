"Не можем стоять в стороне". РСЗО М270 от Великобритании Украина получит бесплатно

Реактивные системы залпового огня М270, которые Лондон анонсировал для ВСУ, передадут бесплатно. Об этом заявил в Twitter глава британского правительства Борис Джонсон.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пусковые установки и управляемые снаряды к ним Великобритания "подарит Вооруженным Силам Украины, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России".

Джонсон подчеркнул, что "мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей".

Он созвонился с президентом Владимиром Зеленским, который рассказал ему о ситуации на фронтах.

"Ясно, что украинский народ не склонится перед жестокостью России. Мы непоколебимы в нашей миссии по обеспечению защиты и поддержки Украины в долгосрочной перспективе", – заверил Джонсон.

27 мая Джонсон заявил о переговорах с российским диктатором Путиным: "Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу".

Сегодня, 6 июня, правительство Великобритании заявило, что передаст ВСУ ракетные системы M270 и управляемые боеприпасы M31A1 к ним.

Также сегодня в Лондоне Борису Джонсону могут вынести вотум недоверия.

Читайте также: "Надо идти, или убьют". Видео боя с россиянами у Харькова от сына британского депутата: 18+

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.