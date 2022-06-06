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"Не можем стоять в стороне". РСЗО М270 от Великобритании Украина получит бесплатно

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 14:54
Борис Джонсон на Банковой за столом переговоров Фото: пресс-служба ОП

Реактивные системы залпового огня М270, которые Лондон анонсировал для ВСУ, передадут бесплатно. Об этом заявил в Twitter глава британского правительства Борис Джонсон.

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Пусковые установки и управляемые снаряды к ним Великобритания "подарит Вооруженным Силам Украины, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России".

Джонсон подчеркнул, что "мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей".

Он созвонился с президентом Владимиром Зеленским, который рассказал ему о ситуации на фронтах.

"Ясно, что украинский народ не склонится перед жестокостью России. Мы непоколебимы в нашей миссии по обеспечению защиты и поддержки Украины в долгосрочной перспективе", – заверил Джонсон.

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Евгений Пилипенко
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война Борис Джонсон вооружение РСЗО военная помощь союзники m270
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