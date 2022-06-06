Борису Джонсону хотят вынести вотум недоверия. Голосование уже сегодня

Более 50 депутатов британского парламента от Консервативной партии предложили вынести вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Как сообщает BBC, тайное голосование состоится в понедельник вечером – с 20:00 до 22:00 по киевскому времени.

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В случае вынесения вотума недоверия Джонсону придется уйти с поста премьер-министра Великобритании.

Но для этого нужно, чтобы вотум поддержали по меньшей мере 180 депутатов от Консервативной партии.

Если достаточное количество голосов не наберется, Джонсон получит 12-месячный иммунитет от увольнения.

Читайте также "У меня больше общего с птеродактилем, чем с Черчиллем". История Бориса Джонсона Основанием для голосования за вотум недоверия Джонсону стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.

В апреле 2022 года Джонсон стал первым премьер-министром Великобритании, наказанным за нарушение закона во время исполнения служебных обязанностей. Его оштрафовали за организацию вечеринки на свой день рождения в 2020 году, когда в стране действовали жесткие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Это было не единственное нарушение карантина на Даунинг-стрит.

Скандал, получивший название Патигейт, привел к поражению консерваторов на местных выборах в мае. Если бы это были не местные, а всеобщие выборы, победу на них отпраздновала бы Лейбористская партия.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позднее января 2025 года.

Андрей Водяный

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