Джонсон извинился перед королевской семьей за вечеринки во время траура по принцу Филиппу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "глубоко сожалеет" о вечеринках в его резиденции во время траура перед похоронами принца Филиппа, и принес по этому поводу извинения королевскому двору. Заявление пресс-представителя резиденции премьера цитирует The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О вечеринках, которые прошли на Даунинг-Стрит 16 апреля 2021 года, накануне похорон мужа королевы Елизаветы II, сегодня написала The Daily Telegraph. Вечеринки были празднованиями дней рождения двух членов команды Джонсона. По сообщению газеты, гулянка продолжалась в саду резиденции премьера всю ночь, и одного из участников даже отправляли в магазин на Стрэнд за новой партией спиртного.

"Крайне прискорбно, что все это произошло во время национального траура, и "номер 10" принес за это извинения дворцу", – сказал пресс-секретарь Джонсона. Он отказался сообщить журналистам, намерен ли премьер приносить личные извинения королеве во время их следующей встречи с глазу на глаз, но добавил, что Джонсон понимает "глубокое негодование" общества из-за вечеринок, устроенных с пренебрежением к правилам карантина.

Скандал еще более усилил критику Джонсона со стороны парламентской оппозиции, которая ранее добилась проведения расследования в связи с публикациями о нескольких вечеринках на Даунинг-Стрит, 10, в период жесткого карантина. В Консервативной партии не исключают, что это расследование может привести к отставке Джонсона с поста лидера партии и премьер-министра.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.