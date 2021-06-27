Нарушил соцдистанцию. В Британии глава Минздрава ушел в отставку из-за поцелуя с коллегой

В Британии разразился скандал – папарацци засняли на камеру поцелуй министра здравоохранения Мэтта Хэнкока со своей помощницей. Чиновник подал в отставку, однако мотивировал свое увольнение не нарушением норм этикета, а несоблюдением правил социальной дистанции, пишет BBC.

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Помощница Хэнкока, Джина Колададжело, проработала с ним несколько лет, занимая должность директора по коммуникациям. За поцелуем их застали 25 июня, после чего депутаты заявили, что министра необходимо уволить, а в СМИ появилась информация, что Хэнкок подал на развод и заявил о своей отставке.

Колададжело тоже написала заявление на увольнение, правда мотивировать его ничем не стала.

Позже Хэнкок записал и выложил в Twitter видео, в котором заявил, что уставленные правила социальной безопасности в период эпидемии должны соблюдать все и что он решил уйти из-за произошедшего в отставку.

Также глава британского Минздрава написал премьеру страны Борису Джонсону письмо – в нем он извинился за "нарушение инструкций", отметив, что правительство должно всегда оставаться честным перед людьми, а также извинился перед семьей за то, что "им пришлось пройти через все это".

I have resigned as Health Secretary pic.twitter.com/eyWi1AA19i — Matt Hancock (@MattHancock) June 26, 2021

Джонсон принял отставку Хэнкока, отметив, что ему "жаль". Теперь пост министра здравоохранения займет экс-глава Минфина Британии Саджид Джавид.

В январе 2021 года Хэнкок заявил, что до выхода из карантина придется пройти еще "очень длинный путь".

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Дарья Мостовая

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