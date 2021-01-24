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Минздрав Британии: До выхода из карантина предстоит пройти очень длинный путь

24.01.2021, 15:55
Минздрав Британии: До выхода из карантина предстоит пройти очень длинный путь - Фото
Мэтт Хэнкок (фото - EPA)

До ослабления карантина в Великобритании предстоит пройти "очень длинный путь". Об заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News

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Он сказал, что жесткие ограничения начинают уменьшать число выявленных новых заболевших, но предупредил, что Нацслужба здоровья остается под "большим давлением". Хэнкок также значительно обеспокоен "новыми вариантами COVID-19, которые еще не обнаружены".

По его словам, важно, чтобы люди соблюдали карантинные ограничения, приведя в пример свое поведение: "Этим утром я вышел из формальной самоизоляции. Но я еще не вышел из дома, поскольку мне это не нужно".

На сегодняшний день в Британии от коронавируса уже вакцинировали более 5,8 млн человек. 75% всех людей в возрасте 80 лет и старше уже получили первый укол.

За прошедшие сутки там выявили более 33 000 новых заболевших, за все время в Британии зафиксировали 3,6 млн заболевших. 

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Владислав Сердюк
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Великобритания коронавирус Мэтт Хэнкок

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