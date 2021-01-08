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Коронавирус | В Украине начался карантин зимних каникул: список ограничений

08.01.2021, 00:00
В Украине начался карантин зимних каникул: список ограничений - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 8 января, в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Обновленный список ограничений опубликовал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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С 8 по 24 января в Украине будут расширены противоэпидемиологические мероприятия. Что будет запрещено и разрешено:

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Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко призвали украинцев сознательно придерживаться карантинных мер и беречь себя и близких.

Денис Юдин
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