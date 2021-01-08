Сегодня, 8 января, в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Обновленный список ограничений опубликовал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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С 8 по 24 января в Украине будут расширены противоэпидемиологические мероприятия. Что будет запрещено и разрешено:

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Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко призвали украинцев сознательно придерживаться карантинных мер и беречь себя и близких.

5 января киевские власти предупредили, что во время локдауна в столице может меняться режим работы транспорта.

За прошедшие сутки в Украине выявили 9000 новых заболевших коронавирусом.

Денис Юдин

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