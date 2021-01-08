Коронавирус | В Украине начался карантин зимних каникул: список ограничений
08.01.2021, 00:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сегодня, 8 января, в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Обновленный список ограничений опубликовал в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
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С 8 по 24 января в Украине будут расширены противоэпидемиологические мероприятия. Что будет запрещено и разрешено:
Нажмите на таблицу для увеличения.
Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко призвали украинцев сознательно придерживаться карантинных мер и беречь себя и близких.
- 5 января киевские власти предупредили, что во время локдауна в столице может меняться режим работы транспорта.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 9000 новых заболевших коронавирусом.
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