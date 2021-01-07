Коронавирус. В Украине за сутки выявили почти 9000 заболевших, а выздоровевших еще больше

За минувшие сутки в Украине выявили 8997 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 6911). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

За сутки умерли 148 больных COVID-19 (днем ранее – 228). Выздоровели 11 316 пациентов (14 490), были госпитализированы – 2567 (2978).

Сделано 54 438 тестов на коронавирус (52 968). Основным методом ПЦР – 37 287 (34 938), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 151 (18 030).

За все время эпидемии в Украине коронавирус выявили у 1 099 493 человек: 19 505 из них умерли, 773 214 – выздоровели.

С 8 января в Украине на 16 дней должен вступить в силу ужесточенный карантин.

5 января киевские власти предупредили, что во время локдауна в столице может меняться режим работы транспорта.

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Владислав Сердюк

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