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Коронавирус. В Украине за сутки выявили почти 9000 заболевших, а выздоровевших еще больше

07.01.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине за сутки выявили почти 9000 заболевших, а выздоровевших еще больше - Фото
Иллюстративное фото: Маркиян Лысейко/ЕРА

За минувшие сутки в Украине выявили 8997 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 6911). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

За сутки умерли 148 больных COVID-19 (днем ранее – 228). Выздоровели 11 316 пациентов (14 490), были госпитализированы – 2567 (2978).

Сделано 54 438 тестов на коронавирус (52 968). Основным методом ПЦР – 37 287 (34 938), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 151 (18 030).

За все время эпидемии в Украине коронавирус выявили у 1 099 493 человек: 19 505 из них умерли, 773 214 – выздоровели.

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Владислав Сердюк
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