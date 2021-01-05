В Киеве во время январского локдауна возможны изменения в работе транспорта – КГГА

Во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве возможны изменения в работе общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, может быть изменен интервал движения наземного транспорта, а также возможны ограничения на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

"О соответствующих изменения пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена", – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должен перевозить пассажиров только в пределах регламентированного технической документацией количества мест для сидения.

Местные власти призвали киевлян не пользоваться общественным транспортом во время локдауна без необходимости.

Читайте также: Кабмин разрешил продавать в магазинах во время локдауна бытовую химию и прессу – депутат

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.