В Киеве во время январского локдауна возможны изменения в работе транспорта – КГГА
Во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве возможны изменения в работе общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Как отмечается, может быть изменен интервал движения наземного транспорта, а также возможны ограничения на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.
"О соответствующих изменения пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена", – говорится в сообщении.
В КГГА подчеркнули, что общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должен перевозить пассажиров только в пределах регламентированного технической документацией количества мест для сидения.
Местные власти призвали киевлян не пользоваться общественным транспортом во время локдауна без необходимости.
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