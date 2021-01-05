Кабмин разрешил продавать в магазинах во время локдауна бытовую химию и прессу – депутат

Кабинет Министров на внеочередном заседании добавил бытовую химию и печатную прессу в перечень товаров, которые разрешено будет продавать в магазинах во время локдауна 8-25 января. Об этом представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, изменения были приняты по инициативе главы МОЗ Максима Степанова.

"В изменениях, которые предложил МОЗ, речь идет о том, что в случае локдауна можно и нужно будет приобретать товары первой необходимости. Это продукты питания, лекарства, средства гигиены, средства связи, корма для животных, семена растений. Все другие товары — в форме доставки или на вынос", – сказал Мокан.

"Также изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобрести", – добавил депутат.

По его словам, завтра МОЗ более детально расскажет о ситуации с локдауном.

4 января Американская торговая палата в Украине со ссылкой на постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря сообщила, что с 8 по 25 января супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.

5 января Степанов заявил, что эта информация не соответствует действительности, но признался, что относительно запрета продавать бытовую химию Кабмин на заседании 5 января примет определенные уточнения. При этом Степанов так и не ответил на претензии бизнеса о том, что во время январского локдауна супермаркетам придется закрывать отдельные отделы или не разрешать реализацию на кассе таких товаров повседневного спроса, как инструменты, одежда, пресса, книги, лампочки, батарейки, детские товары для обучения.

Вадим Ребрина

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