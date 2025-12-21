ВСУ подтвердили, что россияне пересекли границу и похитили более полусотни гражданских под Сумами

Россияне захватили приграничное Грабовское и принудительно вывезли из него жителей, сообщили Вооруженные Силы

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Российские оккупанты пересекли украинскую границу вблизи села Грабовское в Сумской области – захватчики вывезли из населенного пункта более 50 гражданских людей. Об этом сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии изданию Украинская правда.

По словам военного, из-за наступления оккупантов Силы обороны отошли с нескольких позиций в районе Грабовского – сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

Оккупанты, после того как захватили населенный пункт, принудительно вывезли более полусотни гражданских граждан Украины в РФ – преимущественно речь идет о мужчинах и женщинах старшего возраста (одной из них 89 лет), почти все они ранее отказывались от эвакуации вглубь украинской территории, акцентировал Лиховий.

Он отметил, что правоохранители уже расследуют эту принудительную депортацию, а Вооруженные Силы расценивают инцидент как нарушение Женевской конвенции.

Также защитники призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться. По данным офицера, уже эвакуированы более 30 000 человек, еще почти 5700 (из них 38 – дети) не согласились.

Ранее, вечером 20 декабря, начальник Сумской обладминистрации Олег Григоров сообщил, что в тот день была эвакуирована бронированным транспортом часть людей, которые ранее отказывались, из Краснопольской общины.

В частности, к ней относится вышеупомянутое Грабовское. Украинский аналитический проект Deepstate фиксирует часть населенного пункта и территории рядом с ним в серой зоне. Это означает, что там ведутся активные боевые действия, и неизвестно точно, кто контролирует эту территорию.

Грабовское находится на другой части границы, чем тот участок, который весной 2025 года удалось оккупировать россиянам (на второй карте ниже – территория, закрашенная красным цветом).

Карта: Deepstate

Грабовское – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)