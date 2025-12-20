Около 50 жителей пограничного Грабовского в Сумской области вывезли в РФ – староста села

В населенном пункте находились гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации, сообщило Кордон.Медиа

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

В субботу, 20 декабря, из приграничного села Грабовское (Краснопольская поселковая община) в Сумской области вывезли в государство-агрессорк около 50 жителей. Об этом Суспільному сообщила староста села Грабовское Лариса Кремезная.

"Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ", – сказала она.

Среди них детей не было, уточнила чиновница.

Ранее ресурс Кордон.Медиа сообщил со ссылкой на неназванных собеседников, что это произошло в ночь на субботу. Оккупантам якобы удалось зайти в населенный пункт.

В селе были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Медиа также пишет, что около 50 человек вывезли на территорию России для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий".

Ресурс добавил, что есть данные о дальнейшем движении российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное.

В Рясном утром 20 декабря также оставались гражданские жители. Уже вечером этого же дня началась эвакуация.

Волонтеры и представители власти вывезли людей, но это четвертая часть жителей, которые там находились. Другие, несмотря на предупреждения о ситуации, остались, уточнило издание.

Сумская областная военная администрация официально не комментировала информацию о вывозе жителей Грабовского в Россию.

В то же время вечером субботы глава ОВА Олег Григоров сообщил, что в этот день из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации.

Он уточнил, что люди находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь. Эвакуация осуществляется для всех жителей, которые подали заявки.

На карте DeepState эти населенные пункты по состоянию на 19 декабря не обозначены как оккупированные. Соучредитель проекта Руслан Микула подтвердил Суспільному, что в районе Грабовского есть активизация российских войск. Ситуация еще уточняется.

Карта: DeepState

В сентябре Зеленский сообщал, что наступление русских на Сумскую область провалился, поэтому они отказались от него.

В августе стало известно, что в связи с тем, что россиянам не удалось достичь успеха в Сумской области, они перебросили свои силы на другие направления фронта.