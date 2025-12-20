Близько 50 мешканців прикордонного Грабовского в Сумській області вивезли до РФ – староста села

У населеному пункті перебували цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації, повідомило Кордон.Медіа

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

У суботу, 20 грудня, з прикордонного села Грабовське (Краснопільська селищна громада) в Сумській області вивезли до держави-агресорки близько 50 мешканців. Про це Суспільному повідомила староста села Грабовське Лариса Кремезна.

"Там залишалося півсотні людей. Їх вивезли на територію РФ", – сказала вона.

Серед них дітей не було, уточнила посадовиця.

Раніше ресурс Кордон.Медіа повідомив із посиланням на неназваних співрозмовників, що це сталося у ніч проти суботи. Окупантам нібито вдалося зайти в населений пункт.

У селі були цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Медіа також пише, що близько 50 людей вивезли на територію Росії для проведення так званих "фільтраційних заходів".

Ресурс додав, що є дані про подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий та села Рясне.

У Рясному вранці 20 грудня також залишалися цивільні мешканці. Вже увечері цього ж дня розпочалася евакуація.

Волонтери та представники влади вивезли людей, але це четверта частина мешканців, які там перебували. Інші, попри попередження про ситуацію, залишилися, уточнило видання.

Сумська обласна військова адміністрація офіційно не коментувала інформацію щодо вивезення мешканців Грабовського до Росії.

Водночас увечері суботи глава ОВА Олег Григоров повідомив, що цього дня з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації.

Він уточнив, що люди перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки.

На мапі DeepState ці населені пункти станом на 19 грудня не позначені як окуповані. Співзасновник проєкту Руслан Микула підтвердив Суспільному, що у районі Грабовського є активізація російських військ. Ситуація ще уточнюється.

Мапа: DeepState

У вересні Зеленський повідомляв, що наступ росіян на Сумську область провалився, тому вони відмовилися від нього.

У серпні стало відомо, що у зв’язку з тим, що росіянам не вдалося досягти успіху в Сумській області, вони перекинули свої сили на інші напрямки фронту.