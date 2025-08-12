Росія перекидає 30 000 військових із Сумської області на три напрямки – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У зв’язку з тим, що росіянам не вдалося досягти успіху в Сумській області, вони перекидають свої сили на інші напрямки фронту. Про це на зустрічі з журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

"З Сумського напрямку, тому, що його взяти вони не змогли, почалося пересування військ Росії на Запорізький і на Покровський напрямок", – сказав президент.

За його словами, окупанти готуються до наступальної операції на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський.

"Вважаємо, що на Запорізький [напрямок] буде близько 15 000 додатково, Покровський – близько 7000 додатково, Новопавлівський може бути 5000 додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю", – уточнив глава держави.

Президент акцентував, що із 53 000, які зосереджені на Сумському напрямку, близько 30 000 окупантів будуть йти на ці три напрямки.

"Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись. Вважаємо, що вони будуть робити все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій. Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами. Вважаємо, що з додатковими можуть бути готовими в листопаді", – наголосив Зеленський.

Він додав, що всі ці три напрямки були рік тому, і росіяни діють за тими самими планами й мапами. Президент впевнений, що ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через Курську операцію.

"Бачимо все те саме, ті самі кроки й накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна. Вони рік тому починали діяти саме так, але через Курську операцію вони почали перекидати туди людей, боялись, що ми будемо просуватися вглиб Росії. Що і відбулося", – заявив Зеленський.

На його думку, на всіх напрямках впродовж цього місяця росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучи тих чи інших поступок.