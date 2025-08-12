Россия перебрасывает 30 000 военных из Сумской области на три направления – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В связи с тем, что россиянам не удалось достичь успеха в Сумской области, они перебрасывают свои силы на другие направления фронта. Об этом на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.

"С Сумского направления, потому, что его взять они не смогли, началось передвижение войск России на Запорожское и на Покровское направление", – сказал президент.

По его словам, оккупанты готовятся к наступательной операции на трех направлениях. Главные направления – Запорожское, Покровское и Новопавловское.

"Считаем, что на Запорожское [направление] будет около 15 000 дополнительно, Покровское – около 7000 дополнительно, Новопавловское может быть 5000 дополнительно – считаем, что это направление третье по приоритетности", – уточнил глава государства.

Президент акцентировал, что из 53 000, которые сосредоточены на Сумском направлении, около 30 000 оккупантов будут идти на эти три направления.

"Считаем, что это главный источник войск, это их сильнейшие бригады, которые на Курском направлении стоят, они будут передвигаться. Считаем, что они будут делать все, чтобы после 15 числа готовиться к наступательным действиям. Считаем, что они будут готовы к сентябрю с этими бригадами. Считаем, что с дополнительными могут быть готовы в ноябре", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все эти три направления были год назад, и россияне действуют по тем же планам и картам. Президент уверен, что эта наступательная миссия на Запорожье и на Покровск была задержана на год из-за Курской операции.

"Видим все то же самое, те же шаги и накопление такого количества людей, которое им нужно. Они год назад начинали действовать именно так, но из-за Курской операции они начали перебрасывать туда людей, боялись, что мы будем продвигаться вглубь России. Что и произошло", – заявил Зеленский.

По его мнению, по всем направлениям в течение этого месяца россияне будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение для того, чтобы политически давить на Украину, стремясь к тем или иным уступкам.