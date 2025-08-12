Украина вышла к границе в двух точках Сумщины, есть продвижение и на Луганщине – Зеленский
В Сумской области Силам обороны удалось выйти в двух точках к украино-российской границе, также есть продвижение на километр и в Луганской области, заявил во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский.
По его словам, россияне оккупировали 18 сел или важных точек в Сумской области – шесть уже освобождены.
"То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с РФ. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили [командующий Десантно-штурмовыми войсками] Апостол и [главнокомандующий ВСУ] Сырский. Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы", – добавил руководитель Украины.
Также президент сообщил, что защитникам удалось продвинуться на километр вглубь позиций оккупантов в Луганской области: "Не скажу, какие подразделения, и не скажу, где именно, потому что мероприятия еще продолжаются".
В отношении Запорожской области Зеленский отметил "сохраняем позиции", а насчет Харьковского направления – "стоим".
- Во время этой же встречи с медиа глава государства сообщил, что российские пехотные группы продвинулись под Добропольем в нескольких точках на расстояние около 10 километров – часть захватчиков уже уничтожили или взяли в плен.
- Президент подчеркнул, что Силы обороны не выйдут из Донбасса в рамках так называемого "обмена территориями", о котором говорил руководитель США Трамп.
