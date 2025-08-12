Украина вышла к границе в двух точках Сумщины, есть продвижение и на Луганщине – Зеленский

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Сумской области Силам обороны удалось выйти в двух точках к украино-российской границе, также есть продвижение на километр и в Луганской области, заявил во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский.

По его словам, россияне оккупировали 18 сел или важных точек в Сумской области – шесть уже освобождены.

"То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с РФ. Я думаю, что там более-менее позитив. Утром мне доложили [командующий Десантно-штурмовыми войсками] Апостол и [главнокомандующий ВСУ] Сырский. Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы", – добавил руководитель Украины.

Ситуация в Сумской области по данным OSINT-проекта Deepstate: светло-синее – освобождено (10,63 км2), красное – оккупировано (большая часть в 207,42 км2, и два меньших участка по 0,67 км2 и 3,11 км2). Темно-синее на территории РФ – одна из двух частей Курской области под контролем Сил обороны (5,54 км2). Следует отметить, что обновления на этой карте появляются с задержкой

Также президент сообщил, что защитникам удалось продвинуться на километр вглубь позиций оккупантов в Луганской области: "Не скажу, какие подразделения, и не скажу, где именно, потому что мероприятия еще продолжаются".

В отношении Запорожской области Зеленский отметил "сохраняем позиции", а насчет Харьковского направления – "стоим".