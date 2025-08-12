Зеленский о Доброполье: Часть россиян уже уничтожили или взяли в плен

Президент заявил: перед встречей Трампа и Путина РФ хочет сформировать информпространство, где "Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российские пехотные группы продвинулись под Добропольем в нескольких точках на расстояние около 10 километров – часть захватчиков уже уничтожили или взяли в плен, заявил во время общения с журналистами президент Владимир Зеленский.

По его словам, самой сложной ситуацией на фронте является направление Доброполье-Краматорск.

"Что там произошло? Группы русских продвинулись [на расстояние] около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время", – рассказал руководитель Украины.

Он добавил, что задача этого продвижения оккупантов понятна Киеву – перед встречей президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина сформировать "определенное информационное пространство", особенно в Соединенных Штатах, что "Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет".

Ранее, 11 августа, украинский OSINT-проект Deepstate заявил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" отмечают, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроле над территорией речь не идет. Также в командовании не согласны с тем, что на картах из открытых источников это продвижение фиксируется как оккупация.

Вышеупомянутое продвижение россиян на карте Deepstate (заштриховано красными линиями)

Карта: Deepstate