"Россияне не контролируют территорию". В ВСУ прокомментировали ситуацию под Добропольем

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

На Добропольском и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроле над территорией речь не идет, сообщило оперативно-стратегическое командование войск "Днепр" (бывшее "Хортица").

"Противник, постоянно меняя приемы и способы применения войск, использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций", – заявили в командовании.

По словам группировки, инфильтрация российских малых групп хоть и заставляет привлекать резервы для их уничтожения, но не означает "взятие под контроль территории".

"Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и при публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации", – заявили в "Днепре".

В командовании признают, что ситуация есть и остается сложной, и бои в этом регионе – самые интенсивные по сравнению с другими участками фронта, однако подчеркивают: "Впрочем, украинские войска прикладывают максимальные усилия, чтобы даже те группы россиян, которые сумели инфильтрироваться через первую линию, уничтожались в кратчайшие сроки. Что и происходит".

"Убедительно просим учитывать это и не распространять информацию из непроверенных и недостаточно информированных источников", – заключают в группировке.

Ранее OSINT-проект Deepstate зафиксировал продвижение оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области.

"Сейчас противник смог с помощью постоянного давления преобладающим количеством пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где проводит накопление для дальнейшего развития успеха. На отрезке своего пути московиты пробуют устанавливать свои позиции, закрепляться на местности. Также с Кучерового Яра по посадкам кацапы пролезли в населенный пункт Веселое и проводят накопления и там. За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков выродков", – описывают ситуацию аналитики.

По данным их карты, это продвижение оккупантов составило около 9 километров.

"После окончательного закрепления и накопления, будут обязательные попытки двигаться в глубину территории, а также будут подтягиваться экипажи дронов, которые усложнят перестройку альтернативной логистики и удержание окружающих позиций для Сил Обороны. С таким развитием событий, если оно не изменится, мы можем наткнуться на момент, что Доброполье падет быстрее, чем Покровск", – считают в Deepstate.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate