"Росіяни не контролюють територію". У ЗСУ прокоментували ситуацію під Добропіллям і Покровськом

На Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться, повідомило оперативно-стратегічне командування військ "Дніпро" (колишнє "Хортиця").

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій", – заявили у командуванні.

За словами угрупування, інфільтрація російських малих груп хоч і змушує залучати резерви для їх знищення, але не означає "взяття під контроль території".

"Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", – заявили у "Дніпрі".

У командуванні визнають, що ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні – найінтенсивніші у порівнянні з іншими ділянками фронту, проте наголошують: "Втім, українські війська прикладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається".

"Переконливо просимо зважати на це і не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел", – підсумовують в угрупуванні.

Раніше OSINT-проєкт Deepstate зафіксував просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області.

"Наразі противник зміг за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху. На відрізку свого шляху московити пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там. За останню добу в даному селі було зафіксовано вже близько двох десятків виродків", – описують ситуацію аналітики.

За даними їхньої мапи, це просування окупантів склало близько 9 кілометрів

"Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики і утримання навколишніх позицій для Сил Оборони. З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", – вважають у Deepstate.

