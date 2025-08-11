Українські захисники уразили командний пункт окупантів на Донеччині

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони здійснили удар по пункту управління однієї з російських бригад на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85 окремої мотострілецької бригади Збройних сил на тимчасово окупованій території Донецької області", – йдеться у повідомленні.

Читайте також Тролінг Трампа. Чим Україна дійсно може вдарити по Москві

Попередньо, у результаті удару знищено командира бригади на позивний Днєпр та п'ять осіб оперативного складу.

Детальніша інформація про наслідки ураження уточнюється.