Українські захисники уразили командний пункт окупантів на Донеччині
Сили оборони здійснили удар по пункту управління однієї з російських бригад на тимчасово окупованій частині Донеччини. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Сили оборони продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85 окремої мотострілецької бригади Збройних сил на тимчасово окупованій території Донецької області", – йдеться у повідомленні.
Попередньо, у результаті удару знищено командира бригади на позивний Днєпр та п'ять осіб оперативного складу.
Детальніша інформація про наслідки ураження уточнюється.
- 26 липня Сили оборони ліквідували російського полковника, який керував штурмами на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області.
- 10 серпня Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт батальйону окупантів на тимчасово окупованій частині Херсонщини.
