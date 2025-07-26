Сили оборони ліквідували російського полковника, який керував штурмами на Харківщині – ЗСУ

Захисники знищили Лебедєва, командира одного з полків 69 мотострілецької дивізії російської армії, повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Ілюстративне фото: ЗСУ

Сили оборони ліквідували полковника Збройних сил РФ, який керував штурмами на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Згідно з оперативною інформацією, захисники знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії, полковника на прізвище Лебедєв (ім'я не наводиться).

Цей загарбник командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, зазначили в "Хортиці".

Великий Бурлук – селище на півночі Харківської області. За даними аналітичного проєкту Deepstate, окупанти контролюють приблизно 31 кілометр квадратний на відстані близько 16 км від цього населеного пункту.

Мапа: Deepstate

На південний схід від цієї ділянки – Дворічна та Куп'янськ, на північний захід – Вовчанськ:

Великий Бурлук – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)