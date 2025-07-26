Сили оборони ліквідували російського полковника, який керував штурмами на Харківщині – ЗСУ
Ілюстративне фото: ЗСУ

Сили оборони ліквідували полковника Збройних сил РФ, який керував штурмами на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Згідно з оперативною інформацією, захисники знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії, полковника на прізвище Лебедєв (ім'я не наводиться).

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Цей загарбник командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, зазначили в "Хортиці".

Великий Бурлук – селище на півночі Харківської області. За даними аналітичного проєкту Deepstate, окупанти контролюють приблизно 31 кілометр квадратний на відстані близько 16 км від цього населеного пункту.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

На південний схід від цієї ділянки – Дворічна та Куп'янськ, на північний захід – Вовчанськ:

Великий Бурлук – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)
Великий Бурлук – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)
Харківська областьВеликий БурлукОСУВ Хортиця