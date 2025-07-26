Сили оборони ліквідували російського полковника, який керував штурмами на Харківщині – ЗСУ
Сили оборони ліквідували полковника Збройних сил РФ, який керував штурмами на Великобурлуцькому напрямку у Харківській області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Згідно з оперативною інформацією, захисники знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії, полковника на прізвище Лебедєв (ім'я не наводиться).
Цей загарбник командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині, зазначили в "Хортиці".
Великий Бурлук – селище на півночі Харківської області. За даними аналітичного проєкту Deepstate, окупанти контролюють приблизно 31 кілометр квадратний на відстані близько 16 км від цього населеного пункту.
На південний схід від цієї ділянки – Дворічна та Куп'янськ, на північний захід – Вовчанськ:
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