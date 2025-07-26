Силы обороны ликвидировали полковника РФ, руководившего штурмами на Харьковщине – ВСУ

Защитники уничтожили Лебедева, командира одного из полков 69 мотострелковой дивизии российской армии, сообщили в ОСУВ "Хортица"

Иллюстративное фото: ВСУ

Силы обороны ликвидировали полковника Вооруженных сил РФ, который руководил штурмами на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Согласно оперативной информации, защитники уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии, полковника, по фамилии Лебедев (имя не приводится).

Этот захватчик командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине, отметили в "Хортице".

Великий Бурлук – поселок на севере Харьковской области. По данным аналитического проекта Deepstate, оккупанты контролируют примерно 31 километр квадратный на расстоянии около 16 км от этого населенного пункта.

Карта: Deepstate

На юго-восток от этого участка – Двуречная и Купянск, на северо-запад – Волчанск:

Великий Бурлук – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)