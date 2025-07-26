Силы обороны ликвидировали полковника РФ, руководившего штурмами на Харьковщине – ВСУ
Иллюстративное фото: ВСУ

Силы обороны ликвидировали полковника Вооруженных сил РФ, который руководил штурмами на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Согласно оперативной информации, защитники уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии, полковника, по фамилии Лебедев (имя не приводится).

Читайте также
Днепр – не цель. Объясняем, почему Россия рвется в Днепропетровскую область

Этот захватчик командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине, отметили в "Хортице".

Великий Бурлук – поселок на севере Харьковской области. По данным аналитического проекта Deepstate, оккупанты контролируют примерно 31 километр квадратный на расстоянии около 16 км от этого населенного пункта.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate

На юго-восток от этого участка – Двуречная и Купянск, на северо-запад – Волчанск:

Великий Бурлук – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)
Великий Бурлук – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)
харьковская областьвеликий бурлукОСУВ Хортица