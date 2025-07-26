Силы обороны ликвидировали полковника РФ, руководившего штурмами на Харьковщине – ВСУ
Силы обороны ликвидировали полковника Вооруженных сил РФ, который руководил штурмами на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Согласно оперативной информации, защитники уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии, полковника, по фамилии Лебедев (имя не приводится).
Этот захватчик командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении на Харьковщине, отметили в "Хортице".
Великий Бурлук – поселок на севере Харьковской области. По данным аналитического проекта Deepstate, оккупанты контролируют примерно 31 километр квадратный на расстоянии около 16 км от этого населенного пункта.
На юго-восток от этого участка – Двуречная и Купянск, на северо-запад – Волчанск:
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