Российские диверсанты до семи раз заходили в Покровск, но они уничтожаются – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Российские диверсанты малыми группами до семи раз заходили в Покровск, однако такие оккупанты уничтожаются украинскими защитниками, сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля.

"Они [россияне на фронте] не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И трудно везде. И русским очень тяжело – это для нас хорошо. И русские не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет", – заявил глава государства.

По словам президента, россияне "понимают, что получат по шапке" – и поэтому осуществляют более военно-информационные операции, например, как в ситуации с Покровском.

За это время в Покровск от пяти до семи раз заходили российские диверсионно-разведывательные группы по два-шесть оккупантов, а один раз захватчики пытались закрепить 12 военных, сообщил Зеленский, ссылаясь на данные главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"[Россияне] пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, заснять... и все уничтожаются нашими защитниками", – заявил глава государства.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Он добавил, что российское давление есть "везде" на фронте – на Покровском, Харьковском и Купянском направлениях, но отметил, что "наши парни стоят".

Условный успех для оккупантов – заход диверсантов в Днепропетровскую область, поскольку захватчики из этого могут делать информационные победы, отметил президент.

По его данным, ситуация на админгранице Днепропетровской области такая же, как в Покровске: россияне заходят на поле, где "просто живого места нет" и где не стоят украинские военные – те вместо этого находятся на расстоянии и "уничтожают все что можно".

В таких условиях, подчеркнул Зеленский, все равно, "зашли они [россияне] туда или не зашли".

Насчет Сумского направления, глава государства заявил, что у защитников там "гораздо лучше ситуация, чем была".

"За этот месяц-полтора, я думаю, там есть нормальные шаги", – рассказал президент.

По его мнению, Сумы и Покровское направление остаются интересом для оккупантов, а "Днепропетровскую область – [оккупанты] очень хотят".