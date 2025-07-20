ВСУ продолжают уничтожать диверсантов на Покровском и других направлениях – Зеленский

Президент сообщил, что украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать диверсионные группы захватчиков

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: Офис президента)

Украинские защитники продолжают уничтожать российских диверсантов на Покровском и других направлениях, сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Наши силы продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. Тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции", – рассказал глава государства.

По его словам, украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность захватчиков.

Ранее, 18 июля, Сырский сообщил, что в Покровск пыталась проникнуть российская диверсионно-разведывательная группа, но она была разоблачена и уничтожена ВСУ.

Также президент обсудил с главкомом ситуацию в приграничных районах Сумской области.

"Благодарен всем привлеченным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особенно отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины – 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду", – отметил Зеленский.

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Кроме этого, Сырский доложил и насчет украинских дальнобойных ударов, в том числе частоты и эффективности глубинных атак. Зеленский отметил, что российская логистика "должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны".

Также, добавил президент, главком вместе с министром обороны Денисом Шмыгалем и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым в эти дни прорабатывают "все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов". Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о дронах-перехватчиках для защиты украинских населенных пунктов от российских ударных БпЛА.

"На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты", – анонсировал президент.

Шмыгаль, после совещания с Умеровым и своими профильными заместителями, сообщал, что Украина будет масштабировать внутри страны производство дронов-перехватчиков и закупать у партнеров те БпЛА, которые уже положительно себя зарекомендовали.

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