Соучредитель Deepstate: Фортификации на границе Сумщины можно было строить еще год назад

Иллюстративное фото: "зубы дракона" на Харьковщине в 2025 году: SERGEY KOZLOV / EPA

На приграничнье Сумщины можно было строить фортификации еще в 2024 году, но эта работа не проводилась. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал Роман Погорелый, соучредитель OSINT-проекта Deepstate.

Аналитик рассказал, что после поездки на Сумщину и Курщину в сентябре 2024 команда решила подробнее исследовать ситуацию с фортификациями в приграничье: выяснилось, что такие оборонные сооружения находятся в глубине украинской территории.

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Погорелый отметил: бойцы, которые воевали на этом направлении, подтверждали, что фортификации у границы можно было строить.

Он признал, что на этой территории действительно были обстрелы, но подчеркнул – в приграничье можно было работать.

"Даже сравнивая с Днепропетровщиной и Донетчиной, где мы были [в июне 2025 года] – там тоже постоянно работают FPV-дроны. И пока мы туда ездили, над нами где-то в зоне, где достает радиоэлектронная разведка, летали дроны FPV. [...] То есть, мы видели фото прилетов по тем местам, где работает техника: инженеры учли эти все аспекты, обшили противокумулятивной сеткой свою технику – и продолжают работать. Потому что они понимают, что такие аспекты работы", – рассказал аналитик.

По его словам, ситуация в Сумщине в 2024 году в принципе не отличается от нынешней ситуации на Днепропетровщине: "Там можно было работать. [...] Это подтверждают сами бойцы, которые ежедневно ездили из Юнаковки в Суджу, из Суджи в Юнаковку, то есть из Сумщины на Курщину, находясь под этими всеми [российскими] дронами, во всей этой ситуации".

Погорелый отметил, что не говорится даже о возведении окопов, блиндажей и опорных пунктов – из самого банального можно было вырыть противотанковый ров и установить "зубы дракона".

Накануне Deepstate опубликовал информацию о том, что в окрестностях Юнаковки остались сваленные в кучу "зубы дракона", которые лежали в таком состоянии примерно с начала зимы, а теперь стали "очередным подарком для кацапов, которые могут потом обустроить для себя инженерные заграждения". Похожая ситуация с "зубами дракона" была во время российского наступления на Харьковщину весной 2024 года.

В разговоре с LIGA.net Погорелый добавил: даже если фортификации было трудно выстроить в приграничье из-за обстрелов, но их можно было построить хотя бы по линии Хотинь-Юнакиевка.

"Но сейчас вместо того, чтобы сдерживать врага, инженерно-фортификационными сооружениями, мы сдерживаем людьми. И там сейчас стянуто много дополнительных подразделений, которые, в принципе, пытаются сейчас стабилизировать ситуацию. Где-то уже стабилизировали и, как минимум, остановили эту активность врага. Но это на части, не на всей линии [фронта]. Есть еще определенная активность [оккупантов], в частности, в Юнаковке. Поэтому инженерно-фортификационные сооружения действительно важны, и это можно было делать [их возводить]", – отметил он.

Хотинь, Юнаковка (белая отметка, обведенная красным) и Суджа, о которых упоминал Погорелый, на карте Deesptate