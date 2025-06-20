Співзасновник Deepstate: Фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще рік тому

Ілюстративне фото: "зуби дракона" на Харківщині у 2025 році: SERGEY KOZLOV / EPA

На прикордонні Сумщини можна було зводити фортифікації ще у 2024 році, але ця робота не проводилась. Про це у коментарі LIGA.net розповів Роман Погорілий, співзасновник OSINT-проєкту Deepstate.

Аналітик розповів, що після поїздки на Сумщину та Курщину у вересні 2024 року команда вирішила детальніше дослідити ситуацію з фортифікаціями у прикордонні: з'ясувалось, що такі оборонні споруди розташовані в глибині української території.

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Погорілий зазначив: бійці, які воювали на цьому напрямку, підтверджували, що фортифікації біля кордону можна було будувати.

Він визнав, що на цій території дійсно були обстріли, але наголосив: у прикордонні реально було працювати.

"Навіть порівнюючи з Дніпропетровщиною і Донеччиною, де ми були [у червні 2025 року] – там теж постійно працюють FPV-дрони. І поки ми туди їздили, над нами десь в зоні, де дістає радіоелектронна розвідка, літали дрони FPV. [...] Тобто ми бачили фото прильотів по тих місцях, де працює техніка: інженери врахували ці все аспекти, обшили протикумулятивною сіткою свою техніку – і продовжують працювати. Тому що вони розуміють, що такі аспекти роботи", – розповів аналітик.

За його словами, ситуація у Сумщині у 2024 році в принципі не відрізняється від нинішнього стану справ на Дніпропетровщині: "Там можна було працювати. [...] Це підтверджують самі бійці, які щодня їздили з Юнаківки в Суджу, з Суджі в Юнаківку, тобто з Сумщини на Курщину, перебуваючи під цими всіма [російськими] дронами".

Погорілий зазначив, що йдеться навіть не про зведення окопів, бліндажів та опорних пунктів – з найбанальнішого можна було вирити протитанковий рів та встановити "зуби дракона".

Напередодні Deepstate опублікував інформацію про те, що на околицях Юнаківки залишились звалені до купи "зуби дракона", які лежали в такому стані приблизно з початку зими, а тепер стали "черговим подарунком для кацапів, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження". Схожа ситуація з "зубами дракона" була під час російського наступу на Харківщину навесні 2024 року.

У розмові з LIGA.net Погорілий додав: навіть якщо фортифікації було важко вибудувати у прикордонні через обстріли, то їх можна було звести хоча б по лінії Хотінь – Юнаківка.

"Але зараз, замість того щоб стримувати ворога інженерно-фортифікаційними спорудами, ми стримуємо людьми. І там зараз стягнуто багато додаткових підрозділів, які в принципі намагаються стабілізувати ситуацію. Десь вже стабілізували і як мінімум зупинили активність ворога. Але це на частині, не на всій лінії [фронту]. Є ще певна активність [окупантів], зокрема в Юнаківці. Тому інженерно-фортифікаційні споруди є дійсно важливими, і це можна було робити [їх зводити]", – зауважив аналітик.

Хотінь, Юнаківка (біла позначка, обведена червоним) та Суджа, про які згадував Погорілий, на мапі Deesptate