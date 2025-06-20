Співзасновник Deepstate: Фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще рік тому
На прикордонні Сумщини можна було зводити фортифікації ще у 2024 році, але ця робота не проводилась. Про це у коментарі LIGA.net розповів Роман Погорілий, співзасновник OSINT-проєкту Deepstate.
Аналітик розповів, що після поїздки на Сумщину та Курщину у вересні 2024 року команда вирішила детальніше дослідити ситуацію з фортифікаціями у прикордонні: з'ясувалось, що такі оборонні споруди розташовані в глибині української території.
Погорілий зазначив: бійці, які воювали на цьому напрямку, підтверджували, що фортифікації біля кордону можна було будувати.
Він визнав, що на цій території дійсно були обстріли, але наголосив: у прикордонні реально було працювати.
"Навіть порівнюючи з Дніпропетровщиною і Донеччиною, де ми були [у червні 2025 року] – там теж постійно працюють FPV-дрони. І поки ми туди їздили, над нами десь в зоні, де дістає радіоелектронна розвідка, літали дрони FPV. [...] Тобто ми бачили фото прильотів по тих місцях, де працює техніка: інженери врахували ці все аспекти, обшили протикумулятивною сіткою свою техніку – і продовжують працювати. Тому що вони розуміють, що такі аспекти роботи", – розповів аналітик.
За його словами, ситуація у Сумщині у 2024 році в принципі не відрізняється від нинішнього стану справ на Дніпропетровщині: "Там можна було працювати. [...] Це підтверджують самі бійці, які щодня їздили з Юнаківки в Суджу, з Суджі в Юнаківку, тобто з Сумщини на Курщину, перебуваючи під цими всіма [російськими] дронами".
Погорілий зазначив, що йдеться навіть не про зведення окопів, бліндажів та опорних пунктів – з найбанальнішого можна було вирити протитанковий рів та встановити "зуби дракона".
Напередодні Deepstate опублікував інформацію про те, що на околицях Юнаківки залишились звалені до купи "зуби дракона", які лежали в такому стані приблизно з початку зими, а тепер стали "черговим подарунком для кацапів, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження". Схожа ситуація з "зубами дракона" була під час російського наступу на Харківщину навесні 2024 року.
У розмові з LIGA.net Погорілий додав: навіть якщо фортифікації було важко вибудувати у прикордонні через обстріли, то їх можна було звести хоча б по лінії Хотінь – Юнаківка.
"Але зараз, замість того щоб стримувати ворога інженерно-фортифікаційними спорудами, ми стримуємо людьми. І там зараз стягнуто багато додаткових підрозділів, які в принципі намагаються стабілізувати ситуацію. Десь вже стабілізували і як мінімум зупинили активність ворога. Але це на частині, не на всій лінії [фронту]. Є ще певна активність [окупантів], зокрема в Юнаківці. Тому інженерно-фортифікаційні споруди є дійсно важливими, і це можна було робити [їх зводити]", – зауважив аналітик.
- 14 червня президент Зеленський підтвердив, що українські захисники напередодні звільнили Андріївку в Сумській області, у прикордонні вдається вибивати російські війська.
- 20 червня у Держприкордонслужбі повідомили, що на Сумському напрямку росіяни або перегруповуються, або знизили активність на тлі чималих втрат.