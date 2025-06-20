Співзасновник Deepstate: Фортифікації на кордоні Сумщини можна було будувати ще рік тому
Ілюстративне фото: "зуби дракона" на Харківщині у 2025 році: SERGEY KOZLOV / EPA

На прикордонні Сумщини можна було зводити фортифікації ще у 2024 році, але ця робота не проводилась. Про це у коментарі LIGA.net розповів Роман Погорілий, співзасновник OSINT-проєкту Deepstate.

Аналітик розповів, що після поїздки на Сумщину та Курщину у вересні 2024 року команда вирішила детальніше дослідити ситуацію з фортифікаціями у прикордонні: з'ясувалось, що такі оборонні споруди розташовані в глибині української території.

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Погорілий зазначив: бійці, які воювали на цьому напрямку, підтверджували, що фортифікації біля кордону можна було будувати.

Він визнав, що на цій території дійсно були обстріли, але наголосив: у прикордонні реально було працювати.

"Навіть порівнюючи з Дніпропетровщиною і Донеччиною, де ми були [у червні 2025 року] – там теж постійно працюють FPV-дрони. І поки ми туди їздили, над нами десь в зоні, де дістає радіоелектронна розвідка, літали дрони FPV. [...] Тобто ми бачили фото прильотів по тих місцях, де працює техніка: інженери врахували ці все аспекти, обшили протикумулятивною сіткою свою техніку – і продовжують працювати. Тому що вони розуміють, що такі аспекти роботи", – розповів аналітик.

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За його словами, ситуація у Сумщині у 2024 році в принципі не відрізняється від нинішнього стану справ на Дніпропетровщині: "Там можна було працювати. [...] Це підтверджують самі бійці, які щодня їздили з Юнаківки в Суджу, з Суджі в Юнаківку, тобто з Сумщини на Курщину, перебуваючи під цими всіма [російськими] дронами".

Погорілий зазначив, що йдеться навіть не про зведення окопів, бліндажів та опорних пунктів – з найбанальнішого можна було вирити протитанковий рів та встановити "зуби дракона".

Напередодні Deepstate опублікував інформацію про те, що на околицях Юнаківки залишились звалені до купи "зуби дракона", які лежали в такому стані приблизно з початку зими, а тепер стали "черговим подарунком для кацапів, які можуть потім облаштувати для себе інженерні загородження". Схожа ситуація з "зубами дракона" була під час російського наступу на Харківщину навесні 2024 року.

У розмові з LIGA.net Погорілий додав: навіть якщо фортифікації було важко вибудувати у прикордонні через обстріли, то їх можна було звести хоча б по лінії Хотінь – Юнаківка.

"Але зараз, замість того щоб стримувати ворога інженерно-фортифікаційними спорудами, ми стримуємо людьми. І там зараз стягнуто багато додаткових підрозділів, які в принципі намагаються стабілізувати ситуацію. Десь вже стабілізували і як мінімум зупинили активність ворога. Але це на частині, не на всій лінії [фронту]. Є ще певна активність [окупантів], зокрема в Юнаківці. Тому інженерно-фортифікаційні споруди є дійсно важливими, і це можна було робити [їх зводити]", – зауважив аналітик.

Хотінь, Юнаківка (біла позначка, обведена червоним) та Суджа, про які згадував Погорілий, на мапі Deesptate
Хотінь, Юнаківка (біла позначка, обведена червоним) та Суджа, про які згадував Погорілий, на мапі Deesptate
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