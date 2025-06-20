У росіян перегрупування або мало "м'яса". Прикордонники розповіли про ситуацію на Сумщині

Окупанти, як і раніше, намагаються заходити малими штурмовими групами на мотоциклах або квадроциклах. Але спроб поменшало

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine / Ukrinform)

На Сумському напрямку росіяни або перегруповуються, або знизили активність на тлі чималих втрат. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він наголосив, що протяжність кордону між Україною і РФ у межах Сумської області – близько 550 км.

"І лише на невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп. Броньованої техніки, якою ворог намагався би прорвати наш кордон, не фіксується", – наголосив речник ДПСУ.

Здебільшого російські піхотні групи намагаються використовувати або квадроцикли, або мототехніку.

Однак, за його словами, якщо говорити про смуги оборони, де перебувають прикордонники, то активність цих штурмових груп і спроби заходу на територію Сумщини дещо знизились.

Він наголосив, що це – результат стійкості українських воїнів і завданих окупантам втрат. Лише за результатами роботи прикордонників росіяни втрачають щодня десятки людей убитими й пораненими, намагаючись зайти на українську територію на цьому напрямку.

"Зазнаючи таких великих втрат, ворог зараз, можливо, або перегруповує свої підрозділи, або знизив інтенсивність дій через недостатню кількість цього м’яса, яке він може залучати для того, щоб вони намагались зайти на нашу територію", – сказав речник ДПСУ.

Він нагадав, що коли противник починав такі спроби, то він взагалі не зважав на ці втрати. Зараз – інтенсивність знизилась, як і спроможність цих груп застосовувати мотоцикли й квадроцикли, бо і ця техніка постійно знищується українськими воїнами.