Зеленський: На Сумському напрямку перебувають 53 000 російських військових

На Сумському напрямку наразі перебувають 53 000 російських військових, бої точаться вздовж кордону. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.

Президент зазначив, що українські війська втримали свої позиції на Куп’янському та Харківському напрямках – ніяких втрат територій там немає. На Сумщині російський наступ зупинено, а село Андріївка знову під контролем ЗСУ.

"Що важливо: там 53 000 рускіх. Бої там – вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми. Головні бої – це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка. Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль", – сказав Зеленський.

8 червня керівник Сумської ОВА Григоров повідомив, що наразі немає підстав для проведення евакуації з обласного центру. Водночас триває евакуація з прикордоння.

12 червня Зеленський заявив стосовно нового російського наступу, що окупанти "м’яко кажучи, не такі вже й успішні".