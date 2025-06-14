Зеленский: На Сумском направлении находятся 53 000 российских военных

На Сумском направлении сейчас находятся 53 000 российских военных, бои ведутся вдоль границы. Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский, передает Суспильне.

Президент отметил, что украинские войска удержали свои позиции на Купянском и Харьковском направлениях – никаких потерь территорий там нет. В Сумской области российское наступление остановлено, а село Андреевка снова под контролем ВСУ.

"Что важно: там 53 000 русских. Бои там – вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы. Главные бои – это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка. Не путать с Константиновкой Восточного направления. Юнаковка здесь также. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль", – сказал Зеленский.

8 июня руководитель Сумской ОВА Григоров сообщил, что нет оснований для проведения эвакуации из областного центра. В то же время продолжается эвакуация из приграничья.

12 июня Зеленский заявил относительно нового российского наступления, что оккупанты "мягко говоря, не так уж успешны".