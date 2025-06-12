Зеленский о новом "наступлении" оккупантов: Россияне, мягко говоря, не так уж успешны

Президент подчеркнул, что Украина, в отличие от России, не относится к людям как к "пушечному мясу"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отвергает новое масштабное наступление России на поле боя. Об этом он сказал интервью немецкой газете Bild.

Он подчеркнул, что "победа" государства-агрессора в войне – это российский нарратив.

Как пишет Bild, украинская армия уже почти три недели отбивается от "нового наступления", но Зеленский сказал, что россияне "мягко говоря, не так уж успешны".

Также президент подчеркнул, что украинские власти ценят каждую жизнь и никогда не относятся к людям, как к "пушечному мясу", в отличие от россиян.

"Люди – это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как это делают россияне", – подчеркнул он.