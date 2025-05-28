WP: Украина готовится к новому летнему наступлению России на Донецкую область

Российская армия (Фото: EPA)

Россия этим летом начнет новое масштабное наступление в Донецкой области и, вероятно, оно уже началось. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников и аналитиков.

По словам некоторых собеседников, наступление, вероятно, уже началось на фоне застоя мирного процесса при посредничестве США.

Американские аналитики заявили, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уверен, что он все еще может выиграть войну военным путем, хотя санкции и большие потери могут постепенно подрывать военную машину России, и это лето может быть ее последним шансом для серьезного толчка.

С основным наступлением на Донецк Кремль также планирует осуществить меньшие атаки вдоль границы Сумской и Харьковской областей на северо-востоке Украины, отмечают аналитики.

Цель состоит в том, чтобы усилить давление на украинские войска на передовой, а также границе с Сумской и Харьковской областями на северо-востоке Украины.

"Россия планирует "попробовать сковать украинские войска вдоль линии фронта, в частности в Сумской и Харьковской областях, но в противном случае они будут отдавать приоритет Покровску и Константиновке", – сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Он добавил, что у РФ есть возможность атаковать Константиновку из трех направлений.

"Я ожидаю, что они сосредоточатся на Донецкой области. Все остальное будет отвлечением и распылением украинских ресурсов и внимания", – сказал Белесков.

Несмотря на прогнозы некоторых аналитиков о падении этих городов в декабре 2024 года, Украина удерживает их почти год. Однако, добавляет издание, украинская армия продолжает сталкиваться с нехваткой личного состава и вооружения, тогда как Россия перевыполняет планы по мобилизации. Тем не менее сил для масштабных наступлений ей все еще не хватает, говорят аналитики и украинские военные чиновники.

Захватить Авдеевку в феврале 2024 года стоило РФ 80 тысяч военных. В настоящее время на границе с Сумской и Харьковской областями размещено 125 тысяч российских военных.

"Скорее всего, эти войска будут использованы для оккупации клочков украинской земли вдоль границы", – сказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк.

Однако, по словам Черняка, российские войска будут использовать эти новые опорные пункты внутри Украины, чтобы оказывать давление на оба областных центра, в частности, на Сумы.