В МИД ответили на "буферную зону" Путина: Показал, что хочет продолжать войну

В министерстве подчеркнули, что только Россия и Путин являются причинами продолжающейся войны

Андрей Сибига (Фото: x.com/andrii_sybiha)

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление российского диктатора Владимира Путина о "буферной зоне" на границе с Украиной. Глава ведомства Андрей Сибига отметил, что это заявление прозвучало как раз на фоне активных усилий по достижению мира.

"Я напоминаю миру, что заявления Путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий по достижению полного и крепкого прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира. Эти новые агрессивные заявления четко отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств", – заявил он.

Также Сибига подчеркнул, что на диктатора РФ нужно оказывать большее давление, чтобы прекратить эту войну.

Спикер МИД Георгий Тихий в комментарии Общественному заявил, что так называемая "буферная зона" может быть только на территории России. Именно для этого Украина и начала Курскую операцию, которая продолжается по сей день.

Тихий также отметил, что подобное заявление показывает, что именно Путин является причиной того, что полномасштабная война продолжается.

"Эти слова доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия являются препятствием для мирных усилий сейчас и именно на них нужно усиливать давление всех форм, чтобы принуждать Россию и Путина к миру и полному продолжительному прекращению огня", – сообщил спикер МИД.

22 мая Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. В ЦПД отметили, что таким образом он демонстрирует, что не желает прекращать огонь.