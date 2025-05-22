У МЗС відповіли на "буферну зону" Путіна: Показав, що хоче продовжувати війну

В міністерстві підкреслили, що тільки Росія та Путін є причинами війни, що досі триває

Андрій Сибіга (Фото: x.com/andrii_sybiha)

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву російського диктатора Володимира Путіна про "буферну зону" на кордоні з Україною. Голова відомства Андрій Сибіга зазначив, що ця заява пролунала саме на тлі активних зусиль щодо досягнення миру.

"Я нагадую світові, що заяви Путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств", – заявив він.

Також Сибіга підкреслив, що на диктатора РФ потрібно чинити більший тиск, щоб припинити цю війну.

Речник МЗС Георгій Тихий в коментарі Суспільному заявив, що так звана "буферна зона" може бути тільки на території Росії. Саме для цього Україна й розпочала Курську операцію, яка триває досі.

Тихий також зазначив, що подібна заява показує, що саме Путін є причиною того, що повномасштабна війна досі триває.

"Ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм того, щоби примушувати Росію і Путіна до миру і до повного тривалого припинення вогню", – повідомив речник МЗС.

22 травня Путін оголосив про створення "буферної зони" уздовж кордону з Україною. У ЦПД зазначили, що таким чином він демонструє, що не хоче припиняти вогонь.