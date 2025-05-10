Україні не пропонували розводити війська на фронті та створювати буферну зону – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україні офіційно не пропонували запровадити буферну зону та відвести війська від лінії фронту у разі досягнення перемир'я, ця ідея на сьогодні "не дуже жива". Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Києві за результатами зустрічі "коаліції охочих".

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Журналістка запитала про ідею спецпосланця президента США Кіта Келлога, який заявляв, що у разі досягнення припинення вогню Україна та Росія розведуть війська на 15 кілометрів від лінії фронту з обидвох сторін. Чиновник стверджував, що Київ нібито погодився на таку демілітаризовану зону.

"Я погоджуюся зі своїми друзями [Емманюелем Макроном та Кіром Стармером] щодо питання повного припинення вогню: спочатку це, все інше – потім. Тому що у всьому іншому дуже багато деталей. Тому що питання, про яке ви говорите, про демілітаризовану зону, буферну зону, розведення військ – я чув ці питання в медіа й від багатьох різних людей, багатьох різних розвідок", – відповів Зеленський.

За словами президента, офіційно ніхто не пропонував Україні "нічого подібного". Проте глава держави додав: "Ну як сапери – всі шукають якісь можливості якийсь ще з нами експеримент провести".

На думку Зеленського, на сьогодні така ідея "не дуже жива", оскільки це залежить від формату моніторингу дотримання перемир'я. Також президент поставив під сумнів, чому війська потрібно розводити саме на цю відстань: "А чому 15 км? І з якої лінії ми будемо рахувати? З кордону, з якої контактної лінії?".

Він нагадав, що повномасштабне вторгнення РФ розпочалось із Білорусі, з території цієї країни летіли ракети. Глава держави запитав, чи треба в такому випадку робити демілітаризовану зону вглиб цієї держави.

Також він запитав, чому війська мають розводити на 15 км з обох сторін, а не глибше, якщо далекобійна артилерія здатна бити на 40 км. Зеленський додав, що зараз "інша війна", аніж була за часи Мінського процесу: "Сьогодні дрони (FPV-шки тощо) летять 50-100 км. Це аналог артилерії. Так що будемо робити? Розводити по 100 км?".

Він запитав, що буде з містом Херсоном, якщо українським захисникам доведеться з нього відійти.

"Не буде наших військ в Херсоні – у нас не буде Херсону. Тому що ми знаємо досвід після 2014 року: в момент, коли було перемир'я, росіяни та сепаратисти рили постійно [окопи] і йшли – 100, 200, 300 метрів щоденно. Ніхто по них не стріляв – вони й рили", – пояснив Зеленський, зазначивши, що лінія боєзіткнення під час заморозки бойових дій та на момент повномасштабного вторгнення вже відрізнялась.

Глава держави навів приклад Покровська у Донецькій області: "Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ... А до Покровська пару кілометрів [від лінії фронту]. Що робити з такими моментами?".

Зеленський зазначив: в України "немає ілюзій" про те, що з боку Росії не буде порушень припинення вогню, але якщо погодитися на буферну зону і відійти на 15 км, то "в таких містах, як Херсон, Харків і Суми – у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватися війна, тому що до них буде залітати артилерія".