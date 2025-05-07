Келлог заявив, що Україна погодилася на створення демілітаризованої зони
Україна нібито погодилася на створення демілітаризованої зони завдовжки 30 км для припинення вогню. З них українська сторона має відступити на 15 км. Про це повідомив спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News.
За його словами, демілітаризована зона має бути тимчасовою.
"Вони [Україна] готові на певний період створити демілітаризовану зону. Вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка контролюється", – сказав він.
Також Келлог повідомив, що у разі досягнення 30-денного всеосяжного перемир'я війна має великі шанси завершитися, адже після "припинення бойових дій дуже важко знову розпочати конфлікт".
Келлог впевнений, що Росія не в змозі виграти війну, яку розпочала.
"Якби вони могли, вони б були у Києві. Але вони не у Києві. Вони були б в Одесі. Але вони не в Одесі", – сказав він.
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