Келлог назвав абсурдною ідею Путіна про "перемир'я" до Дня перемоги

У США підкреслили, що прагнуть хоча б 30-денного припинення вогню між країнами

Кіт Келлог (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог назвав абсурдом пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо чергового "перемир'я" на 9 травня. Про це він заявив в ефірі Fox News.

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"Ідея триденного перемир'я – абсурдна. Президент хоче постійне всеосяжне припинення вогню на суші, у повітрі, на морі, включно з інфраструктурою. Щонайменше на 30 днів з можливістю продовження", – сказав він.

Келлог нагадав, що США після "відвертих і прямолінійних" переговорів запропонували Україні 22 конкретні кроки для того, щоб завершити повномасштабну війну. Києву сподобалися не всі ідеї, але, за його словами, фінальна версія угоди "не подобається нікому" і так "зазвичай буває у переговорах".

За словами спецпосланця США, Україна погодилася на пропозицію американської сторони й тепер черга за Кремлем.

28 квітня Путін оголосив про "перемир'я" на дні 80-ї річниці Дня перемоги з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.

Голова російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров 29 квітня назвав цю пропозицію "початком прямих переговорів" з Україною без попередніх умов.