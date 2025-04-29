Келлог назвав абсурдною ідею Путіна про "перемир'я" до Дня перемоги
Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог назвав абсурдом пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо чергового "перемир'я" на 9 травня. Про це він заявив в ефірі Fox News.
"Ідея триденного перемир'я – абсурдна. Президент хоче постійне всеосяжне припинення вогню на суші, у повітрі, на морі, включно з інфраструктурою. Щонайменше на 30 днів з можливістю продовження", – сказав він.
Келлог нагадав, що США після "відвертих і прямолінійних" переговорів запропонували Україні 22 конкретні кроки для того, щоб завершити повномасштабну війну. Києву сподобалися не всі ідеї, але, за його словами, фінальна версія угоди "не подобається нікому" і так "зазвичай буває у переговорах".
За словами спецпосланця США, Україна погодилася на пропозицію американської сторони й тепер черга за Кремлем.
28 квітня Путін оголосив про "перемир'я" на дні 80-ї річниці Дня перемоги з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.
Голова російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров 29 квітня назвав цю пропозицію "початком прямих переговорів" з Україною без попередніх умов.
- 19 квітня 2025 року Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Зеленський назвав це "черговою спробою пограти із життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.
- Після введення "Великоднього перемир'я" Росія й надалі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні в цей час не було повітряних тривог, натомість війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні перемир'я.
- В Україні та США вже відреагували на нову пропозицію Путіна. Глава МЗС Сибіга запитав, навіщо чекати 8 травня, якщо вогонь можна припинити зараз. А в Білому домі наголосили, що Трамп прагне повного припинення вогню.