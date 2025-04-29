Келлог назвал абсурдной идею Путина о "перемирии" ко Дню победы
Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог назвал абсурдом предложение российского диктатора Владимира Путина об очередном "перемирии" на 9 мая. Об этом он заявил в эфире Fox News.
"Идея трехдневного перемирия – абсурдна. Президент хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру. Как минимум на 30 дней, с возможностью продления", – сказал он.
Келлог напомнил, что США после "откровенных и прямолинейных" переговоров предложили Украине 22 конкретных шага для того, чтобы завершить полномасштабную войну. Киеву понравились не все идеи, но, по его словам, финальная версия сделки "не нравится никому" и так "обычно бывает в переговорах".
По словам спецпосланника США, Украина согласилась на предложение американской стороны и теперь очередь за Кремлем.
28 апреля Путин объявил о "перемирии" на дни 80-й годовщины Дня победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.
А глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров 29 апреля назвал это предложение "началом прямых переговоров" с Украиной без предварительных условий.
- 19 апреля 2025 года Путин объявил "пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при условии реального прекращения огня Россией.
- После введения "пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, вместе с тем войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.
- В Украине и США уже отреагировали на новое предложение Путина. Глава МИД Сибига спросил, зачем ждать 8 мая, если огонь можно прекратить сейчас. А в Белом доме подчеркнули, что Трамп стремится к полному прекращению огня.