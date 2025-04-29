Келлог назвал абсурдной идею Путина о "перемирии" ко Дню победы

В США подчеркнули, что стремятся к хотя бы 30-дневному прекращению огня между странами

Кит Келлог (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог назвал абсурдом предложение российского диктатора Владимира Путина об очередном "перемирии" на 9 мая. Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Идея трехдневного перемирия – абсурдна. Президент хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру. Как минимум на 30 дней, с возможностью продления", – сказал он.

Келлог напомнил, что США после "откровенных и прямолинейных" переговоров предложили Украине 22 конкретных шага для того, чтобы завершить полномасштабную войну. Киеву понравились не все идеи, но, по его словам, финальная версия сделки "не нравится никому" и так "обычно бывает в переговорах".

По словам спецпосланника США, Украина согласилась на предложение американской стороны и теперь очередь за Кремлем.

28 апреля Путин объявил о "перемирии" на дни 80-й годовщины Дня победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

А глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров 29 апреля назвал это предложение "началом прямых переговоров" с Украиной без предварительных условий.