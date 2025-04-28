Путин объявил еще одно "перемирие", теперь по случаю Дня победы
Российский диктатор Владимир Путин объявил о "перемирии" на дни 80-й годовщины "Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне". Его цитирует государственное пропагандистское медиа РФ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", – говорится в сообщении.
Россия считает, что Украина "должна последовать примеру", добавили в Кремле.
Украинские власти и президент Владимир Зеленский пока никак не комментировали заявление.
- 19 апреля 2025 года Путин объявил "Пасхальное перемирие" на 30 часов. Президент Владимир Зеленский назвал это "очередной попыткой поиграть с жизнями", но согласился при реальном прекращении огня Россией.
- После введения "Пасхального перемирия" Россия и дальше атаковала, но боев стало меньше. По всей Украине в это время не было воздушных тревог, вместе с тем войска РФ инсценировали удары по временно оккупированному Донецку, чтобы обвинить Украину в нарушении перемирия.