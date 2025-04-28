Путин объявил еще одно "перемирие", теперь по случаю Дня победы

"Перемирие" и "прекращение боевых действий" начнется с 8 и продлится до 11 мая

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин объявил о "перемирии" на дни 80-й годовщины "Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне". Его цитирует государственное пропагандистское медиа РФ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы – с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая – российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", – говорится в сообщении.

Россия считает, что Украина "должна последовать примеру", добавили в Кремле.

Украинские власти и президент Владимир Зеленский пока никак не комментировали заявление.