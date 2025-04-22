В ООН заявили, что и Россия, и Украина нарушали "Пасхальное перемирие"

Флаг ООН (Фото: Офис президента)

Представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил на пресс-конференции, что как Россия, так и Украина продолжали боевые действия после объявления так называемого Пасхального перемирия.

Отвечая на вопрос, имеет ли генсек ООН какое-то мнение о завершившемся 21 апреля шествии "Пасхального перемирия", Дюжаррик сказал: "Мы приняли к сведению объявления о прекращении огня, а также приняли к сведению, что обе стороны продолжали боевые действия".

Он подчеркнул, что ООН еще раз призывает к полному завершению российско-украинской войны "в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и территориальной целостностью Украины".