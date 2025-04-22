В ООН заявили, що і Росія, і Україна порушували "Великоднє перемир'я"
Речник генсека Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік заявив на пресконференції, що як Росія, так і Україна продовжували бойові дії після оголошення так званого Великоднього перемир'я.
Відповідаючи на запитання, чи має генсек ООН якусь думку щодо перебігу "Великоднього перемир'я", що завершилося 21 квітня, Дюжаррік сказав: "Ми взяли до відома оголошення про припинення вогню, а також взяли до відома, що обидві сторони продовжували бойові дії".
Він наголосив, що ООН укотре закликає до повного завершення російсько-української війни "відповідно до резолюцій ООН, міжнародного права і територіальної цілісності України".
- 19 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив "Великоднє перемир'я" на 30 годин. Президент Володимир Зеленський назвав це "черговою спробою пограти з життями", але погодився за умови реального припинення вогню Росією.
- Після запровадження "Великоднього перемир'я" Росія і далі атакувала, але боїв поменшало. По всій Україні у цей час не було повітряних тривог, водночас війська РФ інсценували удари по тимчасово окупованому Донецьку, аби звинуватити Україну у порушенні перемир'я.