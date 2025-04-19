Путін заявив про "Великоднє перемир'я" – що відомо

Диктатор стверджує, що РФ припиняє бойові дії на 30 годин. В Україні запитали, чому не безумовне перемир'я

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив про "Великоднє перемир'я" під час зустрічі з начальником Генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим. Запис їхньої розмови показали в телеефірі країни-агресорки.

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Путін наказав Герасимову "зупинити всі бойові дії" на період дії такого перемир'я.

За словами диктатора, воно триватиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (у Москві та Києві зараз однаковий часовий пояс).

Він додав: "Виходимо з того, що українська сторона наслідує наш приклад". Водночас Путін заявив, що окупаційні війська РФ "мають бути готовими до відсічі будь-яких порушень перемир'я і провокацій з боку противника, будь-яких його агресивних дій".

Далі диктатор традиційно повторив пропагандистські штампи про "київський режим" та звинуватив Україну в нібито порушенні енергетичного перемир'я.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нагадав, що Україна погодилась на безумовне припинення вогню понад місяць тому під час зустрічі зі США в Саудівській Аравії.

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?" – написав він.

На тлі заяви Путіна у низці областей лунають сирени тривоги, мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу Сил протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

ОНОВЛЕНО. Президент Володимир Зеленський назвав "черговою спробою пограти з життями людей" пропозицію Путіна й повідомив про російську дронову атаку по Україні.

5 січня 2023 року Путін доручив тодішньому міністру оборони Шойгу ввести так зване Різдвяне перемир'я – "режим припинення вогню" на всій лінії зіткнення на півтори доби. У Кремлі сподівалися, що Україна погодиться з пропозицією, хоча сама РФ ніколи не дотримувалася "режимів тиші", неодноразово оголошених на Донбасі з 2014-го.

Зеленський відповів, що російська влада хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування ЗСУ на Донбасі та підігнати ближче до українських позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих. Президент зауважив, що для миру потрібно виведення російських військ з території України.

Байден сказав, що Путін "намагається знайти трохи кисню", заявивши про необхідність припинення вогню на 36 годин. Тодішній президент США нагадав, що диктатору РФ нічого не заважало бомбардувати Україну і 25 грудня, і у Новий рік. Голова МЗС Німеччини Бербок зауважила: якби Путін хотів миру, він міг би просто вивести війська з України.

6 січня, у перші ж години оголошеного РФ "Різдвяного перемир'я", окупанти завдали ударів по Краматорську та Кураховому.