Венс заявив, що "оптимістично налаштований" щодо завершення війни РФ проти України

Джей Ді Венс заявив, що "є деякі цікаві речі, про які можна повідомити"

Джей Ді Венс і Джорджа Мелоні (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Вашингтон налаштований оптимістично і вірить, що зможе покласти край війні Росії проти України, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Італії. Його слова наводить агентство Reuters.

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Відповідну заяву Венс зробив під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні вдруге за 24 години.

Віцепрезидент США зустрічався з очільницею уряду Італії у Вашингтоні в четвер, і з того часу вони прилетіли до Риму напередодні Великодніх свят.

"Я хочу повідомити прем’єрці про деякі переговори між Росією й Україною... навіть за останні 24 години, ми вважаємо, що у нас є деякі цікаві речі, про які можна повідомити", – сказав Венс.

"Оскільки переговори тривають, я не буду їх випереджати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні", – додав посадовець.

Коментарі Венса прозвучали через кілька годин після того, як державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон готовий відмовитися від зусиль із припинення російсько-української війни, якщо з'ясує, що швидкий мир неможливий.

17 квітня 2025 року Трамп заявив, що цього тижня очікує на російську відповідь щодо перемир'я у війні проти України.

Bloomberg писало, що на зустрічі з європейцями в Парижі офіційні особи США заявили, що вони хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів.