Трамп чекає від Росії відповідь щодо припинення вогню цього тижня

Президента США запитали, коли він введе вторинні мита або санкції проти РФ

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня очікує на російську відповідь стосовно перемир'я у війні проти України. Про це політик розповів під час брифінгу з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі.

Журналістка запитала Трампа, скільки ще часу має диктатор Володимир Путін, аби відповісти на пропозицію президента США щодо припинення вогню, перш ніж той запровадить вторинні мита або санкції проти Москви.

"Ми побачимо, що це буде. Ми почуємо від них [росіян] цього тижня, дуже скоро насправді. І ми побачимо", – відповів голова Штатів.

Також Трамп вважає, що США "добре справляються" щодо зусиль з досягнення миру.

"Ми подивимося, що ми можемо зробити. І я думаю, що ми наближаємося [до закінчення війни], але ми дамо вам знати дуже скоро", – зазначив президент США.

У цьому контексті він подякував Мелоні: "І ви були дуже корисними [щодо досягнення миру]. Я дуже ціную це".