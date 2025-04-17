Трамп чекає від Росії відповідь щодо припинення вогню цього тижня
Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня очікує на російську відповідь стосовно перемир'я у війні проти України. Про це політик розповів під час брифінгу з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі.
Журналістка запитала Трампа, скільки ще часу має диктатор Володимир Путін, аби відповісти на пропозицію президента США щодо припинення вогню, перш ніж той запровадить вторинні мита або санкції проти Москви.
"Ми побачимо, що це буде. Ми почуємо від них [росіян] цього тижня, дуже скоро насправді. І ми побачимо", – відповів голова Штатів.
Також Трамп вважає, що США "добре справляються" щодо зусиль з досягнення миру.
"Ми подивимося, що ми можемо зробити. І я думаю, що ми наближаємося [до закінчення війни], але ми дамо вам знати дуже скоро", – зазначив президент США.
У цьому контексті він подякував Мелоні: "І ви були дуже корисними [щодо досягнення миру]. Я дуже ціную це".
- 30 березня Трамп дав Росії місяць на припинення вогню та пригрозив новими митами. Тоді президент Фінляндії Стубб заявляв, що терпіння Дональда Трампа стосовно Росії добігає кінця, й анонсував законопроєкт про санкції, який готує Грем.
- Проте з того часу Штати не вводили нових обмежень проти РФ. Водночас 12 квітня Трамп на рік продовжив режим санкцій щодо Москви, введений ще за Байдена.
- 14 квітня Трамп відповів, що він уже запровадив санкції проти Росії, коли його запитали, чи розглядає він додаткові обмеження щодо Москви після її удару по Сумах.