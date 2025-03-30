Терпець Трампа щодо Росії добігає кінця, сенатор Грем готує санкції – Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що терпіння Дональда Трампа щодо Росії добігає кінця. Такого висновку він дійшов після зустрічі з главою американської держави, передає фінський суспільний мовник Yle.
"Він [Трамп] досить нетерплячий до дій Росії, до такого роду змови й зволікання з припиненням вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", – розповів Стубб.
За словами політика, для забезпечення дотримання режиму припинення вогню необхідний жорсткий механізм санкцій, який буде застосовано, якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить його.
Президент Фінляндії зауважив, що такі санкції готуються і в Штатах: "Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, архітектором пакета санкцій. І він запропонує це разом із близько п'ятдесятьма сенаторами у США найближчим часом".
Стубб зауважив, що Трамп та Грем мають близькі відносини, проте визнав, що не всі плани сенатора будуть реалізовані.
Водночас у політика склалося враження, що і з боку США "уривається терпець" – і це, на його думку, добре.
"Я сам бачив деякі з них [санкцій, запропонованих Гремом], і якщо вони будуть реалізовані у нинішньому вигляді, то ми далеко підемо", – розповів президент Фінляндії.
Стубб повідомив, що дав Трампу зрозуміти – Росія розуміє лише силу, а для цього необхідні санкції та використання заморожених російських активів для підтримки України.
Також президент розповів, що Трамп запитав його, чи можна довіряти диктатору Володимиру Путіну.
"Я відповів, що ні", – зауважив глава фінської держави.
- 30 березня Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли Путін зробив заяви щодо нібито нелегітимності Зеленського.
- Президент США анонсував запровадження вторинних мит "на всю нафту, яка надходить із Росії", якщо він та Москва не зможуть досягнути угоди з припинення вогню, й він вважатиме, що в цьому винна саме РФ. Трамп зауважив, що мита будуть введені впродовж місяця за відсутності угоди про перемир'я.
- Трамп не вперше погрожує Росії новими економічними обмеженнями, але поки що до введення санкцій чи мит це не призвело.