Терпець Трампа щодо Росії добігає кінця, сенатор Грем готує санкції – Стубб

Йдеться про обмеження, які запрацюють, якщо Москва не погодиться на перемир'я або порушить його

Дональд Трамп та Александр Стубб під час гри у гольф 29 березня (Фото: Truth Social американського президента)

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що терпіння Дональда Трампа щодо Росії добігає кінця. Такого висновку він дійшов після зустрічі з главою американської держави, передає фінський суспільний мовник Yle.

"Він [Трамп] досить нетерплячий до дій Росії, до такого роду змови й зволікання з припиненням вогню. Я сам намагався пояснити, що це цілком нормальна поведінка Росії. Спочатку ви про щось домовляєтеся, а потім знову висуваєте умови", – розповів Стубб.

За словами політика, для забезпечення дотримання режиму припинення вогню необхідний жорсткий механізм санкцій, який буде застосовано, якщо Росія не погодиться на перемир'я або порушить його.

Президент Фінляндії зауважив, що такі санкції готуються і в Штатах: "Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, архітектором пакета санкцій. І він запропонує це разом із близько п'ятдесятьма сенаторами у США найближчим часом".

Стубб зауважив, що Трамп та Грем мають близькі відносини, проте визнав, що не всі плани сенатора будуть реалізовані.

Водночас у політика склалося враження, що і з боку США "уривається терпець" – і це, на його думку, добре.

"Я сам бачив деякі з них [санкцій, запропонованих Гремом], і якщо вони будуть реалізовані у нинішньому вигляді, то ми далеко підемо", – розповів президент Фінляндії.

Стубб повідомив, що дав Трампу зрозуміти – Росія розуміє лише силу, а для цього необхідні санкції та використання заморожених російських активів для підтримки України.

Також президент розповів, що Трамп запитав його, чи можна довіряти диктатору Володимиру Путіну.

"Я відповів, що ні", – зауважив глава фінської держави.