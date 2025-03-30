Трамп розлючений Путіним через його слова про Зеленського, дав місяць на припинення вогню

Президент США анонсував нові мита на нафту, якщо не буде миру

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що був "дуже розгніваним" і "розлюченим", коли диктатор Володимир Путін зробив заяви щодо нібито нелегітимності українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє телеканал NBC News.

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Трамп додав, що коментарі Путіна потрапили "не за адресою". Напередодні диктатор пропонував введення тимчасово управління ООН над Україною нібито для проведення виборів.

Президент США анонсував запровадження вторинних мит "на всю нафту, яка надходить з Росії", якщо він та Москва не зможуть досягнути угоди з припинення вогню й він вважатиме, що в цьому винна саме РФ.

Такі обмеження означатимуть, що покупці російської нафти не зможуть вести бізнес у США, а мита становитимуть від 25 до 50% на всю нафту РФ, пояснив Трамп.

"Буде введено 25% мито на нафту та інші продукти, які продаються у Сполучених штатах, вторинні тарифи", – сказав Трамп, зазначивши, що мита будуть введені впродовж місяця за відсутності угоди про припинення вогню.

Президент США додав: Путін знає, що той злий, але в нього "дуже хороші відносини" з диктатором й "гнів швидко розсіюється... якщо він [Путін] робить правильні речі".

Трамп анонсував нову розмову з диктатором наступного тижня.

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Трамп не вперше погрожує Росії новими економічними обмеженнями, але поки що до введення санкцій чи мит це не призвело.

РФ хоче від США часткового зняття санкцій для встановлення перемир'я на Чорному морі, держсекретар Рубіо повідомляв, що Вашингтон розглядає ці вимоги.