США вводять додаткові обмеження на нафтовий, газовий та банківський сектори РФ – CBS

Джерело Fox News заявило, що банківські обмеження пов'язані з переговорами про припинення вогню у війні РФ проти України

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа вводить додаткові обмеження на нафтовий, газовий та банківський сектори Росії, ще більше обмежуючи доступ РФ до платіжних систем Штатів. Про це заявляє телеканал CBS News з посиланням на чотири анонімні джерела, обізнані у цих планах.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У середу Міністерство фінансів США не продовжило 60-денний виняток, введений адміністрацією Джо Байдена у січні, який дозволяв продовжити певні енергетичні транзакції за участю підсанкційних російських банків. Після цього банки більше не зможуть отримувати доступ до платіжних систем США для проведення великих енергетичних транзакцій.

З таких обмежень були виключені російські фінансові установи Внешэкономбанк, банк "Финансовая Корпорация Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, банк "ВТБ", Альфа-Банк, Росбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург" та Центральний банк Росії.

Рішення про подальше обмеження доступу до американських банківських систем ускладнює для інших країн купівлю російської нафти, тим самим стримуючи її світові постачання. Це може призвести до стрибка цін на $5 за барель, що є помітним після зниження вартості в останні тижні, зазначає CBS News.

Читайте також У Трампа заявили, що готові посилити санкції проти Росії за потреби

Це відбувається під час того, коли адміністрація Трампа намагається переконати Росію прийняти умови запропонованого 30-денного припинення вогню.

Про закінчення ліцензії на купівлю російської нафти повідомляє і кореспондент Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на власного поінформованого співбесідника.

"Це означає, що європейські країни й наші союзники більше не зможуть купувати нафту в Росії без введення санкцій з боку США. Джерело повідомило мені, що це переговорна тактика, спрямована на припинення вторгнення [до України]", – розповів журналіст.

Співрозмовник заявив Лоуренсу, що адміністрація Трампа зосереджена на припиненні бойових дій і продовженні переговорів щодо завершення війни.

Джерело зазначило, що США продовжуватимуть застосовувати санкції, які залишаються одним з ключових важелів для досягнення цієї мети.